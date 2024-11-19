役男李亞倫一兵。（記者陳怡璿攝）

1年期義務役役男「下基地」，透過扎實訓練磨練戰技，儲備保家衛國的「十八般武藝」。帶領役男進訓基地的步2連副排長藍鈺婷上士表示，基地訓練不僅強化役男戰鬥技能，更能在過程中磨練膽量，透過操作武器實彈射擊，親身感受震耳欲聾的火砲聲響，增進戰場心理抗壓，厚植部隊戰力。

藍鈺婷指出，基地訓練透過各項建制武器操作，使役男熟稔各項武器射擊要領，以T85榴彈發射器為例，有別於役男常接觸到的直射武器，T85榴彈為曲射武器，射擊時需考慮現地風速、風向，再加上左手扣引扳機，與一般用右手扣扳機的動作不同，藉由反覆訓練，使役男得以深化肌肉記憶，流暢操作各項武器，具體展現勤訓精練成效。

第一次進訓兵科基地的第2227梯役男李亞倫一兵強調，因編制為迫砲排，進訓基地期間透過反覆演練砲操，培養與砲班成員的團隊合作默契，更在日前的實彈射擊中，親身感受到60迫擊砲射擊的威力，讓他感到收穫良多；李亞倫說，後續將實施66火箭彈實彈射擊，儘管會感到緊張，但相信在持續扎實訓練下，定能拿出優異表現，創造軍旅生涯珍貴回憶。