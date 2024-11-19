國軍高雄總醫院在網路預約掛號增設「軍人專診」診別，官兵利用手機即可預約。 （記者孫建屏攝）

為提供國軍官兵更加便利的醫療服務，節省就醫、看診等候時間，國軍高雄總醫院自即日起開設「軍人專診」，包含內、外科門診及年度體檢複檢，都可利用「軍人專診」掛號後，在短時間內獲得最佳的醫療照顧，讓每位24小時全心守護家園的國軍弟兄姊妹們盡快完成診療，重返工作崗位，再獻心力。

國軍高雄總醫院開設「軍人專診」服務時間，目前為每週一、三的上午提供「外科」，以及每週四、五上午提供「內科」的門診服務，有就醫需求的國軍官兵可利用網路掛號系統上「軍人專診」功能，在手機就可預約；至於「軍人專診」當日的一般民眾現場掛號服務，將調整為上午10時開放，以兼顧鄉親就醫需求。

同時，國軍部隊或單位帶隊集體看診時，由單位醫事人員協助在「軍人專診」時段內掛號，如此可大幅縮短官兵等候就醫時間，避免與一般就醫民眾交錯待診，讓弟兄姊妹們快速獲得醫療、取藥，並協助提高部隊人員管理和行政效率。

高雄總醫院強調，照顧軍人健康是國軍醫療體系的使命，為了讓官兵獲得「看診便捷，服務優質」的診療，特別開設「軍人專診」服務，自開辦以來，經滿意度調查，獲得看診就醫官兵及部隊的高度肯定和好評，歡迎官兵多加利用。