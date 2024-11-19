臺北市進出口商業同業公會敬軍團團長凃如肯昨日率敬軍團，在軍友社秘書長簡士偉陪同下，前往臺中地區實施敬軍慰問，向堅守崗位、捍衛國家安全的國軍官兵，致上崇高敬意與謝忱，並強調，公會未來會持續扮演國軍的後盾，支持國防事務，同時感謝官兵年來的付出與辛勞。

敬軍團一行40人由凃如肯率隊，先後慰問陸軍航空602旅、特戰訓練中心等單位，並頒贈慰問金及慰問品，感謝國軍官兵執行戰備辛勞，同時了解官兵部隊生活概況，給予支持與鼓勵。

凃如肯表示，此次率敬軍團前來慰問中部地區駐軍，希望能為國軍盡一分心力，感謝官兵全年無休、24小時守護家園辛勞；近年共機艦頻繁侵擾臺灣周邊，官兵堅守崗位身影令他動容，唯有三軍部隊持續捍衛國安，國人才能安居樂業，因此他特別率領敬軍團，為官兵注入暖流，也帶來社會各界對國軍的感謝。

凃如肯也提醒官兵，近期天氣多變，在訓練、值勤時須特別注重保暖工作，並強調，未來臺北市進出口商業同業公會將持續辦理各項敬軍活動，凝聚社會各界力量，稱職扮演國軍堅強後盾。