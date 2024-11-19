陽光社會福利基金會推動2025小陽光桌曆義賣，所得將用於燒傷顏損兒的身心重建服務。 （記者范瑜攝）

為喚起社會大眾對燒燙傷顏損兒的關懷，三軍總醫院昨日攜手陽光社會福利基金會及臺灣輝瑞藥廠，共同舉辦2025小陽光桌曆義賣及「神采輝陽，藝起有魔法」巡迴畫展，希望透過燒傷顏損兒的藝術畫作，讓更多人看見「小陽光」的生命故事與堅韌精神，並支持臉部平權的社會價值。

三總昨日於門診大廳舉辦「神采輝陽，藝起有魔法」巡迴畫展揭幕儀式，副院長彭忠衎致詞表示，燒傷治療不僅止於表徵的手術醫療，心理復健同樣重要。因此，三總與陽光基金會攜手合作，為每一位燒傷病患提供全方位支持，幫助他們在重建身心後，勇敢地面對未來；也希望藉由巡迴畫展，邀民眾共同關注臉部平權議題，見證燒傷顏損兒的成長與勇氣，傳遞愛與希望。

彭忠衎說，陽光基金會致力於幫助因燒傷或先天性顏面損傷的兒童重建生活，每年舉辦小陽光畫展，展出來自燒傷顏損兒的畫作；而臺灣輝瑞藥廠多年資助此項公益活動，並將畫作製作成桌曆等義賣商品，讓孩子們能在藝術中找回自信，將心中的魔法世界與未來夢想展現在畫布上。歡迎社會大眾一起支持義賣活動，所得將用於這些孩子的身心重建服務。

陽光基金會執行長舒靜嫻指出，今年巡迴畫展在全臺各大醫療院所展出，展示17件來自「小陽光」的精選畫作，陽光孩子們透過作畫，可自由揮灑他們心裡感受、描繪自身處境，這些作品展現了孩子們超越逆境、勇敢追夢的精神，以及對未來的美好憧憬與堅韌力量。