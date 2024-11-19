美國國家航空暨太空總署（NASA）近日與秘魯國家航太發展委員會簽署合作備忘錄，計畫於該國打造太空發射基地，預計在2028年發射探空火箭，藉此深化兩國合作關係，以對抗中共在南美洲與日俱增的影響力。

美國家航空暨太空總署新聞稿指出，美國務院負責西半球事務的助理國務卿尼科爾斯，和NASA署長尼爾森14日前往秘魯，與該國航太發展委員會簽署合作備忘錄，共同發展太空計畫。雙方將在距秘魯首都利馬南方約50公里處的Punta Lobos，打造一座太空發射基地，並預計2028年合作發射探空火箭。

根據計畫內容，除建設基地和發射火箭外，美方也會提供秘魯專業人員培訓，增進彼此經驗交流與技術開發；此外，該座新基地也將成為NASA在美國本土、北歐挪威和瑞典之外，位於南半球的唯一一座火箭發射基地，凸顯兩國合作的重要性。

值得注意的是，14日正好也是由陸企出資，與秘魯政府合作興建的錢凱港啟用之日，敏感時間點也讓外界推測，美國應有意藉此合作，反制中共在拉丁美洲擴大經貿投資、擴張影響力的行徑。