英國成功完成試射「長矛3型」巡弋飛彈。 （取自英國國防部網站）

「颱風」戰機於瑞典維塞爾測試場，完成「長矛3型」巡弋飛彈試射。（取自英國國防部網站）

英國國防部17日宣布，英軍「颱風」戰機成功完成「長矛3型」（Spear 3）迷你巡弋飛彈首次試射，驗證該款飛彈優異性能，也為其與英皇家海、空軍F-35B機隊整合計畫注入強心針，可望強化戰機對地打擊與壓制敵防空戰力。

英國防部新聞稿指出，英軍飛行員近日駕駛英國貝宜系統公司提供的「颱風」戰機，掛載歐洲國防巨擘MBDA公司所研製的「長矛3型」巡弋飛彈，於瑞典維塞爾測試場順利完成首次發射任務。儘管此次試驗並未裝備實彈彈頭，聚焦測試飛彈在高空發射、長程自由飛行控制系統等，仍展現「長矛3型」計畫進度取得重要進展。

英國防部「國防設備與支持組織」（DE&S）主管「長矛3型」飛彈計畫負責人布朗表示，此次試射是該款飛彈交付英軍一線部隊前關鍵一步，其先進性能將助英軍戰勝當前複雜的防空威脅，捍衛英國與盟邦安全。英國武裝部隊部長波拉德則稱此成就是「英國武裝部隊戰力的重大提升」，確保皇家海、空軍取得足以保衛國安的尖端科技與技術。

MBDA公司研製的「長矛3型」巡弋飛彈，射程達130公里，可運用毫米波雷達、紅外線與雷射標定3種導引方式，在全天候環境條件下執行距外打擊，且重量不到90公斤，全長約1.8公尺、直徑約18公分，具備優異的對地打擊與「制壓敵防空」（SEAD）戰力；預計未來將由英軍F-35B戰機掛載，而每架F-35B可掛載8枚，強化機隊作戰能力。