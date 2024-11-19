「南特基島號」16日成軍服役，並在艦艉舷梯官兵後方，見到該艦搭載的Mk70「貨櫃化發射系統」（如圖紅框處）。（取自DVIDS網站）

美國海軍16日宣布，第14艘自由級近岸作戰艦「南特基島號」（LCS 27），在麻薩諸塞州波士頓舉行成軍儀式，未來將部署美東佛羅里達州梅波特軍港，加入同級艦服役陣容，共同強化美軍海上安全能量。

美國《星條旗報》報導，「南特基島號」係由洛克希德馬丁集團，與「芬坎特里」造船集團美國分公司「馬里涅特造船廠」（FMM）共同打造，2021年獲命名，是美海軍歷史上第3艘以此為名的軍艦，以傳承南特基島在美國歷史上的重要地位。

該艦今年7月交付，16日於查爾斯頓海軍造船廠舉行成軍典禮，包含麻州州長、波士頓市長、美海軍官員與洛馬公司代表皆受邀出席。值得一提的是，儀式上「南特基島號」與全球服役時間最長艦艇著稱的美海軍風帆紀念艦「憲法號」並列，彷彿「憲法號」也見證新夥伴加入美海軍作戰序列。

此外，在「南特基島號」艦艉直升機甲板上，裝備的Mk70「貨櫃化發射系統」（containerized launching system）亦對外亮相，展現美海軍欲透過該款具備高度作戰彈性的新銳裝備，提升自由級等近岸作戰艦的作戰效能。

「南特基島號」贊起人、第76任海軍部長史賓塞之妻波莉，除向該艦與艦組員表達祝福，也希望其日後能成為美軍執行全球任務的重要戰力。