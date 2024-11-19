大陸央視新聞 19日報導，中國大陸國家主席習近平巴西時間18日在里約熱內盧二十國集團（G20）領導人第十九次峰會第一階段會議發表關於「抗擊饑餓與貧困」議題的講話指出，千里之行，始於足下。中國支持全球發展的攜手高品質共建「一帶一路」、落實全球發展倡議、支持非洲發展、支持減貧和糧食安全國際合作等八項行動。與各方一道行動起來，建設共同發展的公正世界，讓貧困成為過去。

習近平表示，中國主辦二十國集團領導人杭州峰會時，首次將發展議題放到宏觀經濟政策協調的中心位置，這次里約熱內盧峰會把「構建公正的世界和可持續的星球」作為主題，把「消除饑餓貧困」作為首要議題，並決定成立「抗擊饑餓與貧困全球聯盟」。從杭州到里約熱內盧，都致力於同一個目標，即建設一個共同發展的公正世界。

習近平強調，中國發展是全球共同發展的重要組成部分。中國已經實現8億貧困人口全部脫貧，提前完成聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標。他先後在中國的村、縣、市、省、中央工作，扶貧是工作的一個重要內容，也是他立志要辦成的一件大事。

習近平說，中國脫貧歷程表明，開發中國家貧困問題可以解決，弱鳥可以先飛、高飛。中國可以成功，其他開發中國家同樣可以成功。這是中國成功打贏脫貧攻堅戰的世界意義。

習近平指出，中國始終是「全球南方」的一員，是開發中國家可靠的長期合作夥伴，也是支持全球發展事業的行動派和實幹家。中國不追求一枝獨秀，更希望百花齊放，與廣大開發中國家攜手實現現代化。中國支持全球發展的八項行動。

第一，攜手高品質共建「一帶一路」。在新設立7000億元人民幣融資視窗、絲路基金新增資金800億元人民幣基礎上，進一步建設立體互聯互通網路，以綠色絲綢之路引領，為數位絲綢之路賦能。

第二，落實全球發展倡議。在已經開展1100多個發展項目基礎上，建設好「全球南方」研究中心，繼續用好200億美元資金視窗支持開發中國家，深化減貧、糧食安全、數位經濟等各領域務實合作。

第三，支持非洲發展。今年9月，他在中非合作論壇北京峰會上宣布了未來3年與非洲攜手推進現代化的十大夥伴行動，並為此提供3600億元人民幣額度的資金支持。

第四，支持減貧和糧食安全國際合作。中方決定加入「抗擊饑餓與貧困全球聯盟」，支持繼續舉辦二十國集團發展部長會，並將繼續主辦國際糧食減損大會。

第五，中國同巴西、南非、非盟共同發起「開放科學國際合作倡議」，推動全球科技創新成果更多惠及「全球南方」。

第六，支持二十國集團開展造福「全球南方」的務實合作，用好《增加向開發中國家清潔能源投資路線圖》、《生物經濟高級別原則》等成果，支持設在北京的二十國集團創業研究中心工作，支持各方在數位教育、博物館數位化、古籍數位化等領域開展合作。

第七，落實二十國集團「反腐敗行動計畫」，與開發中國家加強追逃追贓、拒絕腐敗避風港、反腐敗能力建設等領域合作。

第八，中國將完善高水準對外開放體制機制，擴大對最不發達國家單邊開放。中方已宣布給予所有與中國建交的最不發達國家100％稅目產品零關稅待遇。從現在起到2030年，中國自開發中國家累計進口額有望超過8兆美元。