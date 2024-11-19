外表有雙大眼及外露尖牙的Lububu，魅力究竟有多大？連Blackpink成員Lisa都為它吃迷瘋狂；Lisa的「帶貨力」向來十分驚人，舉凡她穿過、用過、提的、拎的、拿過的東西，絕對都會成為搶購熱銷商品，早在今年4月，Lisa就曾po出她抱著Labubu的娃娃，今夏她更是不停地發出與Labubu合影的限動，各式各樣有吊飾有公仔有盲盒，都讓Lisa眼冒愛心必須拿下！也讓Labubu成為今年全世界極具代表性的時尚配件。Lisa也曾被粉絲捕捉到在LV的Speedy包包上掛了LABUBU心動馬卡龍系列中的青提果果綠色吊飾，果然這款公仔有了Lisa加持，身價自然是水漲船高大翻倍。

而除了Lisa之外，王彩樺也對Labubu非常沉迷，在工作一整天回家時，看到她的「天使」Labubu在家等她，她就覺得很療癒解憂，外出時她不是將吊飾掛滿她的名牌包，就是乾脆抱著大公仔一起工作，她甚至還有Labubu的大頭背包，因為太愛了，連出門去苗栗拍電影也必須揹著一起外出，還對其說「我的寶貝，去郊遊囉」，實在有夠瘋狂。她也很樂於與粉絲分享她的各個戰利品，充分顯露出她少女心的一面。

王彩樺的生活幾乎都離不開Labubu。（圖／翻攝自王彩樺臉書）

至於對Labubu已經到瘋狂癡迷程度的鍾欣怡，經常在直播中跟她的粉絲分享各項收藏品，每天工作完都在搜尋玩具公仔，連女兒都受她影響還幫她祈禱可以抽到1/72的盲盒隱藏版，自認是「信徒級」的她也曾表示她認為每一天的小日子就像開盲盒，或許下一秒就開出你要的驚喜，她也將這份快樂設定在周末的夜晚，不光只有收集，想玩的時候也會拿出來把玩。她甚至還拍了一段影片，將一大串Labubu吊飾吊在包包上，從外觀看起來已經完全看不到包包，全部都被吊飾遮住，堪稱是「Labubu富翁」。老公孫樂欣問她：「妳不重嗎？」她還逞強說不重，但都快站不穩了足見她對Labubu的喜愛。不過鍾欣怡說平常很寵妻的孫樂欣他只願意幫忙拿包，不負責「帶娃娃兒」，相當搞笑。

鍾欣怡將心愛的Labubu全都掛在包包上，雖沉重但樂此不疲。（圖／翻攝自鍾欣怡臉書）

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