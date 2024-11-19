39歲的丁春誠近年跨界藝術策展，做得有聲有色，感情生活也令外界好奇。時報周刊CTWANT於今年年初曾拍到他跟藝術家洪郁雯約會打情罵俏，但他否認交往。本刊近日又巧遇他與一位長髮女友人吃早午餐，異性緣果真非常好。

10月22日上午11點多，丁春誠與一名長髮、皮膚白皙的妙齡女子在松山區的早午餐店用餐，兩人邊吃邊聊，女方臉上不時露出笑容。25分，店員到桌邊服務，接著丁春誠起身到櫃檯結帳再返回桌邊，女子起身隨著丁春誠的腳步走出餐廳，結束這一場早午餐約會。

丁春誠起身與店員處理結帳事宜。（圖／本刊攝影組）

兩人一前一後準備離開餐廳，外型打扮十分登對。（圖／本刊攝影組）

離開餐廳時，丁春誠將疑似信用卡的白色卡片交給女方，看似是由女性付帳，但發票又收進自己口袋。（圖／本刊攝影組）

兩人在店外聊了一會兒，丁春誠還很自在地伸進衣服裡抓癢。（圖／本刊攝影組）

走出餐廳門口時，丁春誠將手上的一張像是信用卡的白色卡片交給女方，女方接過收進自己皮夾，而丁春誠則將手上的另一張發票則放進自己褲子口袋裡。以上這些謎之動作，讓人搞不清到底是誰埋單，但可以知道的是，兩人應該挺熟的。簡單告別後，女方獨自步行而去，丁春誠則駕駛保時捷休旅車離開。

兩人各走各的，丁春誠開車離開。（圖／本刊攝影組）

緊接著丁春誠開車到餐廳附近停妥車後，從車內搬出超大箱包裹。（圖／本刊攝影組）

不到10分鐘車程，丁春誠想停車便能立刻找到停車位，看來他不只命帶桃花，也命帶停車格，十分幸運停到一個後面沒車的好位置，接著，他打開後車箱，拿出一個大包裹，手腳並用地把搬進一處正在裝潢的店面。不久有一名男子前來，兩人碰面後到附近餐廳用餐，接著回到施工中的店面，像是討論施工進度與細節，直到傍晚5點仍未離開。

丁春誠於一處正在裝修中的店面內監工。（圖／本刊攝影組）

其實，丁春誠1月被本刊拍到接送美女藝術家洪郁雯，並到餐廳約會、疑似車內接吻，但事後，他發朋友卡，定義雙方是工作認識的朋友，沒有車吻，只是角度上的誤會。曾被命理老師斷言「一輩子不缺桃花，不會輕易想結婚」，丁春誠也曾坦率表示，沒考慮過結婚，目前心思都在事業上。

今年年初本刊曾直擊他與藝術家洪郁雯狀似親密，不過他定義雙方只是朋友。（圖／本刊攝影組）

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