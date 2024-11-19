39歲的丁春誠近年跨界藝術策展，做得有聲有色，感情生活也令外界好奇。時報周刊CTWANT於今年年初曾拍到他跟藝術家洪郁雯約會打情罵俏，但他否認交往。本刊近日又巧遇他與一位長髮女友人吃早午餐，異性緣果真非常好。
10月22日上午11點多，丁春誠與一名長髮、皮膚白皙的妙齡女子在松山區的早午餐店用餐，兩人邊吃邊聊，女方臉上不時露出笑容。25分，店員到桌邊服務，接著丁春誠起身到櫃檯結帳再返回桌邊，女子起身隨著丁春誠的腳步走出餐廳，結束這一場早午餐約會。
走出餐廳門口時，丁春誠將手上的一張像是信用卡的白色卡片交給女方，女方接過收進自己皮夾，而丁春誠則將手上的另一張發票則放進自己褲子口袋裡。以上這些謎之動作，讓人搞不清到底是誰埋單，但可以知道的是，兩人應該挺熟的。簡單告別後，女方獨自步行而去，丁春誠則駕駛保時捷休旅車離開。
不到10分鐘車程，丁春誠想停車便能立刻找到停車位，看來他不只命帶桃花，也命帶停車格，十分幸運停到一個後面沒車的好位置，接著，他打開後車箱，拿出一個大包裹，手腳並用地把搬進一處正在裝潢的店面。不久有一名男子前來，兩人碰面後到附近餐廳用餐，接著回到施工中的店面，像是討論施工進度與細節，直到傍晚5點仍未離開。
其實，丁春誠1月被本刊拍到接送美女藝術家洪郁雯，並到餐廳約會、疑似車內接吻，但事後，他發朋友卡，定義雙方是工作認識的朋友，沒有車吻，只是角度上的誤會。曾被命理老師斷言「一輩子不缺桃花，不會輕易想結婚」，丁春誠也曾坦率表示，沒考慮過結婚，目前心思都在事業上。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。