美國準總統川普提名《福斯新聞》（Fox News）主持人達菲（Sean Duffy）出任新政府交通部長。

美國準總統川普周一宣布，提名威斯康辛州前眾議員，也是現任《福斯新聞》（Fox News）主持人達菲（Sean Duffy）出任下一任交通部長。

達菲力挺川普，而不久前這位前總統已提名44歲的《福斯新聞》（Fox News）「福斯與朋友」（Fox & Friends）主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長，跌破眾人眼鏡。

一旦53歲的達菲獲得參議院認可，除了負責監管交通部預算約達1,100億美元（近3.6兆台幣）的航空、汽車、鐵路和運輸等交通政策外，還有拜登政府2021 年1兆美元（約32兆台幣）基礎設施法和電動車充電站剩餘的大筆資金。

川普已誓言，要推翻拜登政府的汽車排放規定。他直言，一上任就要動手廢除拜登政府今年初敲定的嚴格排放法規。而相關規定要求，到 2032年時，將廢氣排放量限制從 2026年的水準削減 50%，並促使汽車製造商生產更多電動車。

此外，達菲將面臨許多重大交通問題。美國交通死亡人數今年雖有下降，但仍遠高於新冠疫情前水準。今年的死亡率仍高於2008年以來疫情前的任何一年。他將面臨來自特斯拉（Tesla），以及其他汽車製造商要求放寬自動駕駛汽車規定的壓力。

53歲的達菲與妻子坎波絲（Rachel Campos）育有9名子女

9寶爸達菲與妻子接受專訪，大談育兒經。

另一方面，川普說，達菲將在重建美國的公路、隧道、橋梁和機場時，優先考慮「卓越、能力、競爭力和美感。他將確保我們的港口和水壩在不危及國家安全下，為我們的經濟發揮效用。」

同時達菲將繼續加強監管波音（Boeing）。美國交通部旗下的聯邦航空總署（FFAA）1 月將737 MAX窄體客機的月產量限制在 38 架，由於今年1月時，1架阿拉斯加航空（Alaska Airlines）737 MAX 9客機因少了4個關鍵螺栓，以致艙門在空中脫落，暴露出波音嚴重的安全問題。他還將決定，是否要繼續拜登政府推動的航空乘客權利，以及是否批准更多航空公司合資。

不僅如此，達菲還將負責監管由馬斯克經營的企業，而馬斯克一直密切參與川普的過渡作業。美國交通部正在調查特斯拉的自駕系統，而聯邦航空總署則提議，要對太空探索科技公司（SpaceX）違反太空許可規定處以罰款。不過，馬斯克已點名，要求聯邦航空總署署長惠塔克（Mike Whitaker）辭職下台。

而在個人生活方面，達菲與妻子坎波絲（Rachel Campos）結婚25年，育有9名子女。川普在自創的社群媒體平台「真相社群」（Truth Social）上寫道，達菲是「超棒女性瑞秋‧坎波絲-達菲（Rachel Campos-Duffy）的老公、是《福斯新聞》的明星，也是9個出色小孩的父親。他知道對家庭來說，能安全、安心地旅行有多重要」。