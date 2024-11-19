天氣轉涼，不少人都將保暖機能外套列入購物清單內，但動輒千元的價格難免讓人卻步，近日就有網友在社群上分享逛日系服飾品牌UNIQLO時，意外找到的高CP值外套，特價只要590元且防潑水、顏色百搭，吸引超過12.7萬人朝聖，更有人說好穿到直接包色。

UNIQLO「童裝防潑水外套」原價990元、特價590元。（摘自UNIQLO官網）

一名網友近日在Threads上表示，UNIQLO秋冬系列品項陸續上架，近期逛店看見一件原價990元的棕色服飾在促銷，便火速買下，「終於被我等到這件童裝特價590！第一眼就被這個焦糖色煞到，還有領子跟袖口的設計也好Q」，她事後更親自實驗把水往衣服上潑，果真水珠全部滾落，絲毫沒有浸濕任何一角，猛誇衣服百搭之外，重要的是「價格美麗」。

原PO所說的這款服裝為UNIQLO「防潑水外套」童裝版，標榜可彈開小雨程度的水份，袖口及衣領內側以格紋設計，袖口寬度可調整避免冷風侵入，捲起來穿也時尚，儘管是童裝，不過尺寸做到160公分，不少體型嬌小的大人也都入手。

文章至今吸引逾千人按讚，許多網友在底下回覆，「我也試穿後立刻帶回家，價格比大人版還划算」、「袖子設計大加分，怎麼搭都好看」、「590很值得買，之前看還790」、「超幸運撿到寶」、「慶幸自己矮，才能穿到這麼合身的衣服」、「超愛這件，棕藍色都包了，可愛到每天騎車穿」；不過也有人說，「我真的塞不進去，不然也好想買」、「只能買給姪子穿了」。