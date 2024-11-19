雞蛋買回家後是否要洗？無毒教母譚敦慈表示，除非是要立刻烹調，否則不管是洗選蛋或非洗選蛋，都不可以直接用水洗，因為蛋有毛孔，直接下水洗，水就會進去，這顆蛋就會壞掉，她並提醒，蛋置放於冰箱內，要記得蛋的尖端朝下，圓端朝上，這樣可以延長保鮮時間。

譚敦慈上「挖健康」節目中指出，如果是買洗選蛋，可整盒直接放進冰箱，若是買非洗選蛋，則建議準備一塊抹布，沾溼後擰得很乾，然後把蛋殼表面上，可能殘留的糞便、羽毛等髒汙，一顆顆仔細擦乾淨。

譚敦慈表示，就算蛋殼很髒，若還沒要馬上烹調，也不能用水洗，為什麼呢？因為雞蛋都有毛孔，直接下水洗，水就會進去，這顆蛋就會壞掉，蛋一定要水洗，但是要什麼時間洗呢？就是要煮之前，她不管是用洗選蛋，或是非洗選蛋，蛋一定會先洗過再烹調。

譚敦慈表示，蛋要置放於冰箱內，擺放的方式也有眉角，就是蛋的尖端要朝下，圓端朝上，這樣雞蛋的氣室才不會太大，我們評估蛋新不新鮮，就是看氣室，「越不新鮮的雞蛋，氣體會越多」，而蛋尖端朝下的擺放方式，可以延長雞蛋的保鮮時間。