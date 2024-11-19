海軍前艦長呂禮詩日前參加第15屆珠海航展，因在接受陸媒採訪時提到「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」，引發爭議，民進黨立委邱志偉為此更提出要修《兩岸人民關係條例》，把校級退役軍人納入裁罰對象。空軍前副司令張延廷示警，「呂禮詩條款」恐會讓國軍在未來招不到軍人。

現行《兩岸人民關係條例》第9-3條規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為；情節重大者，可剝奪其月退俸。呂禮詩為少校退伍，並非在裁罰範圍內，因此邱志偉提案修法，要將裁罰對象擴及「少校以上且領有終身俸人員」。

針對呂禮詩看珠海航展時稱「我們中國人多強」，張延廷昨（18）日在廣播節目《飛碟午餐 尹乃菁時間》力挺說，呂禮詩講的話是實話，怎麼能這樣對他？台灣沒有言論自由，是專制社會嗎？張指出，大陸軍力的強大是事實，台灣應該做的，是要努力耕耘，想辦法研發、製造武器並超越大陸。

對於邱志偉提出增設「呂禮詩條款」，張延廷砲轟，這樣一來，國軍會招不到軍人，「一輩子沒言論自由，以後誰要當軍人」，台灣怎麼會變成不敢面對現實、只會遮遮掩掩的樣子？節目主持人、資深媒體人尹乃菁也直言，民進黨對台灣退役軍人的忠誠度「也太沒有信心了」。