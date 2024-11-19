2024年第三屆世界12強棒球賽，中華隊昨(18日)以2比0完封古巴，在B組預賽拿下4勝1敗的佳績，並將於今天出發日本東京，進行四強超級循環賽。台北101董座賈永婕得知喜訊後，開心的在臉書發文祝賀，還曬出與日本前軟銀知名選手內川聖一的合照，讓不少球迷直呼好羨慕。

相信近來前往大巨蛋觀賞中華隊賽事的球迷，在球賽結束踏出大巨蛋，抬頭看都會發現101特別點燈打字，像是《台灣尚勇》、《前進東京》、《Team Taiwan No.1》等標語為中華隊加油。如今中華隊不負眾望，取得前往東京四強超級循環賽的門票，讓101董座賈永婕開心直呼 ：「謝謝台灣英雄我們要去東京了！是不是有點燈就是有希望」。

沒想到昨天101也有貴客蒞臨，只見賈永婕發文寫下：「歡迎日本朋友來台北101看50/50 紀念球」，接著曬出對方一行人的合照，沒想到竟是大名鼎鼎的前軟銀選手內川聖一，得知對方前來朝聖大谷翔平50/50紀念球，賈永婕也親自招待對方，還拿出中華隊球衣請內川聖一簽名，雙方事後更舉起球衣開心合影，留下難能可貴的畫面。

內川聖一其實來頭不少，以高打擊率與安打能力聞名的他，曾在2008年與2011年分別拿下兩聯盟打擊王獎項，更有「安打製造機」的封號。不過2年前宣布引退，結束23年職棒生涯，讓球迷相當不捨，這次適逢世界12強賽，內川聖一則是獲邀來台灣擔任球評。