明遠精密成立於2010年，主要提供臭氧供氣系統、遠端電漿源、射頻電源等半導體製程設備關鍵子系統開發及技術維修服務，並以自有品牌Fitness對外銷售，應用於化學氣相沉積（CVD）和原子層沉積（ALD）等關鍵製程，去年12月1日登錄興櫃交易。

明遠精密的產品在半導體製程扮演關鍵角色，射頻電源系統（ACME）及臭氧供氣系統（AOS）分別應用於CVD及ALD製程，有助提升元件性能，遠端電漿源（RPS）主要則用於腔體清潔，有助延長設備壽命，重要性隨著半導體朝先進製程發展而與日俱增。

明遠精密除是半導體龍頭設備廠全球主要Ozone產品維修供應商，也為客戶提供高效、穩定且環保的解決方案，其中ACME節能效果最高達68.7％，成為晶圓代工大廠等客戶製程標準機台配置，截至9月底已出貨227套，AOS亦成功打進ALD製程、累計出貨逾30套。

明遠精密2024年前三季合併營收5.73億元、年增2.67％，惟毛利率36.54％、營益率15.19％遜於去年同期40.41％、18％，稅後淨利0.76億元、年減12.74％，每股盈餘2.5元。其中，技術服務、自有品牌、半導體備品買賣營收占比分為49％、30％、21％。

明遠精密財務長洪本原表示，前三季獲利下滑主要受毛利下滑影響，主要受2因素影響，一是ACME當初定價不高，出貨增加使毛利率承壓，二是舊設備的關鍵料件逐漸不易取得，公司近2年對此自行開發關鍵維修品項的重要部件取得突破，惟初期料件成本較高。

明遠精密2024年前10月自結合併營收6.5億元、年增6.39％。洪本原預期，今年營收將維持正成長，其中自有品牌占比估增至33％。由於尚有先前在外購買的舊料件庫存待去化，預期毛利率將略低於40％，未來目標重返40％之上，股利配發率約75～90％。

展望後市，明遠精密聚焦半導體先進製程、ESG、ALD及碳化矽（SiC）發展，以建立半導體設備部件、整合性服務平台、建立跨領域整合及合作為成長布局策略，隨著半導體產業與先進製程需求持續上揚，對後市營運成長動能樂觀看待。