東生華總經理楊思源表示，星特潤TYRVAYA於2021年通過美FDA新藥許可證並成功上市，這款由美國製藥公司Oyster Point Pharma研發的新藥，將為台灣乾眼症患者帶來突破性的治療選擇。

去年，東生華通過與箕星藥業的策略合作，迅速展開星特潤TYRVAYA在台灣的查驗登記與商業化運作，歷經不到一年即取得藥證，顯示東生華在新藥引進和市場拓展上的效率和執行力。乾眼症是一種複雜且多因素導致的眼表疾病，表現為淚膜受損，嚴重影響患者的生活品質。

東生華所推出的星特潤TYRVAYA，屬於一種高選擇性的膽鹼受體促效劑，可促進天然淚液的分泌。在臨床試驗中，參與的1403名乾眼症患者在使用星特潤TYRVAYA兩週後，症狀和癥兆即有所改善，持續使用四週後，天然淚液分泌量仍顯著增加，顯示出該產品在提升患者生活品質上的強大潛力。

楊思源總經理引用數據指出，全球乾眼症治療市場預計在2030年將達到113億美元，預測年複合成長率為7%。而根據台灣衛福部的資料統計，全台乾眼症門診就醫人數在近10年間激增七成，顯示市場需求日益攀升。