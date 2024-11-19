便利商店品項多元加上優惠豐富，吸引許多消費者從中撿便宜，一名網友在社群分享，逛超商時偶然看到過去掀起一票人排隊的雷神巧克力，如今1元就能入手，讓不少人直言該囤貨了，更有人直接掃光貨架；這則好康貼文曝光後，至今吸引45.3萬人瀏覽。

有網友在Threads上分享，過去因濃郁口感與酥脆層次掀起轟動的日本雷神巧克力，慶祝30周年慶，在超商推「黑雷神一口巧克力」第2包只要1元活動，意即50元就可以帶走2包，讓她激動說「可以囤貨了！」文章很快累積超過1.5萬人按讚，也勾起許多人過去排隊搶買的回憶。

有網友留言說，「想當初風靡一時，我還跑去等物流車」、「當年真的搶翻天，還請朋友幫我留」、「這真的比雪吻巧克力有料多了」、「只有我找不到嗎，都賣光了」、「可以買一箱嗎？看到立刻買」、「架上全部我都帶走了」、「好誇張，都只剩單一包，怎麼湊兩件？」

不過也有人說，「之前遇過買一送一，感覺比這個划算」、「自從我在日本看到雷神的價格，就發誓不要在台灣買」、「超好吃，可是很甜」、「到處都缺貨，不懂辦活動的意義」。