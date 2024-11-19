民眾黨中央委員會昨（18）日經過投票，一致同意民眾黨主席柯文哲延長請假3個月。對此，民眾黨立委張啟楷透露，許多小草以及支持群眾認為柯在這段期間受到太多政治迫害，對柯及民眾黨都不公平，民眾黨才會緊急召開中央委員會議。

張啟楷昨在政論節目《少康戰情室》中指出，昨下午民眾黨召開中央委員會議，其中3位委員提出的案子強調2個點，包括這段時間柯本該是無罪推定，但許多消息被洩露，認為柯被政治追殺，因此民眾黨更要挺住柯；另外，柯目前受到不公平待遇，目前能團結民眾黨的人還是只有柯文哲，因此一致同意柯延長請假3個月。

張啟楷也透露，小草以及支持群眾認為柯文哲這段期間受到太多政治迫害，每天那麼多消息對柯以及民眾黨也不公平，民眾黨才會緊急召開中央委員會議。

柯文哲因京華城案遭延押，民眾黨14名委員昨一致通過，柯繼續請假延長3個月至明年2月28日，期間中央緊急應變小組3名共同召集人代行職務持續運作。