川普證實，一上任將實施國家緊急狀態，動用軍事資產，進行美國史上最大的驅逐非法移民行動。

美國準總統川普周一證實，他將宣布國家緊急狀態，以履行競選時的承諾，大規模驅逐非法移民。

綜合外電19日報導，川普回應了保守團體「司法觀察」（Judicial Watch）主席費頓（Tom Fitton）的社群媒體貼文。費頓本月初說，有報導稱，即將上任的新政府正準備這樣宣布，並將動用「軍事資產」來驅逐非法移民。

「沒錯！！！」川普回道，他承諾，一上任就會展開大規模驅逐行動。

「第一天，我將啟動美國史上最大的驅逐計畫，將罪犯清除出去，」他趁總統競選最後階段，在麥迪遜廣場花園的集會上說，「我將拯救每一個被入侵和征服的城鎮，我們會將這些凶殘嗜血的罪犯關進監獄，然後盡快把他們踢出我們的國家。」

他已經任命了幾位對非法移民態度強硬的人士，擔任內閣重要職位。南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）獲提名為國土安全部部長，但仍有待參議院認可。而「移民暨海關執法局」（ICE）前代理局長霍曼（Tom Homan），則獲提名出任「邊境沙皇」。霍曼先前討論過大規模驅逐願景，直言他們會先集中驅逐罪犯和國家安全威脅，也沒有排除會將整個家庭驅逐出境的可能性。霍曼周一告訴福斯新聞《美國報導》（America Reports），他「本周將前往海湖莊園（Mar-A-Lago），為計劃做最後修改。」

川普在整個競選期間不斷誓言，會動員國民警衛隊以協助驅逐行動。而專家說，這類舉動將標誌著軍隊的根本轉變，因為軍隊通常不參與國內執法問題。有時川普甚至進一步建議，將數以千計海外駐軍調往美墨邊境。據估計，約有1,100萬非法移民住在美國。根據美國移民事務理事會（American Immigration Council）估計，要驅逐他們每年可能要花費數十億計美元。

此外，大規模驅逐可能會因稅收損失和勞力短缺，而導致更廣泛的經濟影響。二代日裔農場主聯盟（Nisei Farmers League）主席小庫尼亞（Manuel Cunha Jr.）預料，「要是你剝奪我的勞動力，你就沒得吃。如果你進入（加州農業核心地帶）聖華金谷（San Joaquin Valley），開始做你所說的事，那就完了。這個國家會停止運作，真的會停擺，因為糧食系統將無法運轉。」