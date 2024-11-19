肺癌每年奪走1萬多名國人性命，但一有症狀，病程多已是晚期。胸腔內科醫師方科智分享有位42歲女子，生活規律、不菸、不酒，因頭痛、嘴角抽搐就醫，不料，竟是因罹患肺腺癌第4期，癌細胞轉移到腦部所致，他提醒，要早期發現肺腺癌等肺癌，得進行低劑量電腦斷層檢查。

嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫師方科智指出，肺癌又有沉默的殺手之稱，就是因為它早期幾乎完全沒有症狀，上述42歲女子，一直等到腦轉移，出現頭痛、嘴角抽搐症狀，才發現罹患肺腺癌，且病程已屆第4期。

方科智指出，女子對自己罹癌，覺得很冤枉，因她生活規律，不熬夜、少聚會，更沒抽菸、喝酒，不知為何中年即罹末期癌？經檢查女子是因特定基因突變才誘發肺腺癌，經使用第3代標靶藥物，腫瘤有縮小的趨勢。

方科智指出，過去對於這類已腦轉移的肺腺癌第4期患者，只能靠化療來治療，患者多只能存活半年到1年，而標靶藥物可針對特定基因型別的肺腺癌，讓腫瘤生長停滯約1年至1年半，甚至是可以縮小，但之後若產生抗藥性，則得採取其它標靶藥物或治療方式。

方科智表示，在初期幾乎症狀的情況下，民眾要能早期發現肺癌，最好是進行低劑量電腦斷層檢查。目前國健署補助有肺癌家族史的民眾，女年滿45歲，男性年滿50歲可免費做低劑量電腦斷層的肺癌篩檢，若有家族史者，可自費或就醫評估提早篩檢的可能性。

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