東北季風發威，氣象署表示，今晨全台最低溫在新北石碇16.1度，台北氣象站低溫也有18.7度，創今年入秋最低溫，今天全台有雨，北台灣整日濕涼，明天到周日東北季風持續影響，北部、東半部仍有雨，接下來下周三還有一波冷空氣南下，比這一波更強，是否達大陸冷氣團，要持續觀察。

氣象署指出，今天持續受東北季風影響，北部、東半部地區為陰天有短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續且明顯，有局部大雨發生的機率，中南部地區及澎、金、馬受到萬宜颱風外圍雲系北移的影響，雲量偏多，也有局部短暫雨機率。氣溫方面，北台灣整日濕涼，溫度約18～22度，其他地區早晚亦涼，低溫約20～21度，白天高溫東部約24度，中南部及東南部仍可達26～27度舒適溫暖。

氣象署表示，周三至周日（20～24）萬宜颱風逐漸減弱遠離，不過東北季風持續，北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區零星雨，其他地區多雲；其中周三、周四基隆北海岸、大台北山區、東北部地區仍有局部大雨，且華南水氣東移，中部地區也有短暫雨；周五整體降雨稍趨緩，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有局部較大雨勢。下周一（25日）東北季風減弱，氣溫回升。

氣象署表示，下周二至下周四（26～28日）另一東北季風增強，全台降溫轉涼，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲。預計下周三（27日）的冷空氣預計比這波還強，會不會是入秋首波冷氣團，因為是一周以後的預報，還會持續調整，要繼續觀察。

氣象署今晨發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，彰化、雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有10～11級強陣風，桃園至台中沿海空曠地區及金門、馬祖易有9～10級強陣風，其他地區也有強陣風。