台灣高山茶與「政和白茶」首次攜手合作，聯合向外推薦。（張厚煒攝）

海峽兩岸茶業博覽會16日在大陸福建武夷山舉行，兩岸業者以茶會友，其中不乏台灣「製茶第三代」的身影。來自南投名間的謝育廷、吳曉東，這兩位年紀20出頭的年輕小伙子，以家鄉的紅茶與大陸福建南平市政和縣的白茶相融合，創立一個新的茶葉產業品牌，除推廣茶文化，更要與國際接軌。

謝育廷、吳曉東兩人潮流的造型，很難想像他們從事茶葉產業。兩個年輕人都是南投名間鄉茶農，從阿公就開始種茶、製茶，到他們已經是第三代了。這是他們第一次參加茶博會，也是他們從南投名間鄉走出台灣與大陸交流茶文化的第一步。

為了解大陸市場，兩位年輕人今年8月份來到武夷山，到當地茶農學習製茶方式，探索大陸的茶葉品牌經營模式的同時，也幸運地在當地找到興趣相投合作的夥伴。頂發公司的謝育廷和名山茶廠、甲詰茶廠的吳曉東，準備聯合福建南平市政和縣的「政和白茶」，共創一個新的茶葉產業品牌。

因為是第一次參加海峽兩岸茶博會，謝育廷、吳曉東很靦腆地介紹自家的產品，並和民眾互動，但是一講到南投名間鄉，以及種茶跟製茶技術，兩個年輕人非常自信地侃侃而談。

謝育廷發送自己研製的日月潭紅茶。他說，每一片茶葉都是他親手揉製，每一個工序都是從阿公祖傳下來，並經過父親與自己的研發改良。現場民眾品茗了一下，均對來自南投縣名間鄉的紅茶讚不絕口。

頂發公司董事長謝添興表示，大陸的白茶收入每年約250億人民幣，在中國6大茶系中份額很大，而台灣種植出來的是小葉種，選茶，製茶技術成本雖較高，但風味比大陸更加清甜且富有茶香。對於未來與大陸合作的品牌，他說已經交由年輕人接棒，希望把台灣相加大陸的茶文化能更深入到世界每一個人的味蕾當中。

謝添興強調，對於傳承非常有信心，將交給下一代的年輕人來經營，也鼓勵更多台灣茶葉產業與國際接軌，推廣發展千年已久的中華茶文化，傳承給每一個世代。