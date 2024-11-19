虎山申請上市資本額6.87億元，輔導上市承銷商元大證券，2021年至2023年稅前淨利分別為4.17億元、4.74億元及3.74億元，每股盈餘5.59元、5.61元及4.34元；今年前三季稅前盈餘4.22億元，每股盈餘4.94元。
該公司主要業務為車門把手、車用鏡頭及雷達等之研發、製造與銷售，內銷占比16.05％、外銷83.95％。
台灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過虎山初次申請股票上市案，惟尚須提報證交所董事會核議。
虎山申請上市資本額6.87億元，輔導上市承銷商元大證券，2021年至2023年稅前淨利分別為4.17億元、4.74億元及3.74億元，每股盈餘5.59元、5.61元及4.34元；今年前三季稅前盈餘4.22億元，每股盈餘4.94元。
該公司主要業務為車門把手、車用鏡頭及雷達等之研發、製造與銷售，內銷占比16.05％、外銷83.95％。
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