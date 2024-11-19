虎山申請上市資本額6.87億元，輔導上市承銷商元大證券，2021年至2023年稅前淨利分別為4.17億元、4.74億元及3.74億元，每股盈餘5.59元、5.61元及4.34元；今年前三季稅前盈餘4.22億元，每股盈餘4.94元。

該公司主要業務為車門把手、車用鏡頭及雷達等之研發、製造與銷售，內銷占比16.05％、外銷83.95％。