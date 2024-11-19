永和大陳社區公辦都更案位於永和中正橋頭，有全台規模最大、產權最複雜的公辦都更案之稱，全區面積達8.7公頃(約合2.6萬坪)，規劃為7個更新單元。

皇翔(2545)在2022年得標「大陳都更案」單元3，今年7月拆除，規劃2029年完工，可望分回2萬建坪，預計2029年拿使用執照，單元4還需經過都更整合程序，時程尚未能確定。

皇翔目前在手公辦都更案高達6筆，除永和大陳單元3、4案，還有中和保二總隊、新莊文德、板橋介壽案，而土城頂埔「皇翔泱美」公辦都更案預計將會在明年度交屋。至於捷運聯開案手上目前握有4筆。

皇翔今年前3季營收101.65億元，EPS 7.58元，雙雙創10多年來最佳。明年度入帳來源包括總銷27億元的「皇翔泱美」、總銷19億元的「皇翔芊樾」將完工認列，另外還有一筆北市松山區地上權商辦案--敦北南京案將完工開始銷售。