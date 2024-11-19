高雄高爾夫球場案爭議持續延燒！高市環保局今（19）日指出，高爾夫球俱樂部業者違法使用農藥，經查場內水池與雜草均有檢出農藥成份，痛批業者說詞狡辯，認定有汙染水源的「行為」，違規情節重大，依「飲用水管理條例」第20條及規定，重罰100萬元罰鍰。

高雄高爾夫俱樂部與市府陷入租約糾紛，連日來雙方互槓。環保局今指出，高雄球場位在澄清湖飲用水水源水質保護區，依據「飲用水管理條例」第5條規定於保護區或飲用水取水口一定距離內地區，不得有汙染水源水質行為。

然而，經環保局採集該球場9號及10號水池水樣及果嶺球洞之雜草，兩水池水質檢出加保扶及亞托敏；球場內雜草檢出亞托敏及陶斯松，另於倉庫查獲扣留大量除草劑合計9種品項共235瓶（包），且經查該球場於8月13日提供的農藥購買明細中，也有向農藥行購買「陶斯松｣及「加保扶｣的出貨紀錄，其於飲用水水源水質保護區內使用農藥情節重大。

環保局痛批，該球場所述農藥檢出濃度低於飲用水質標準，自認無影響水源水質，但查飲用水管理條例第5條係指在飲用水水源水質保護區內，不得有汙染水源之「行為」，該法條為行為罰，且場內水池與雜草均有檢出農藥成份，顯可斷定已有使用農藥汙染水源行為即構成處罰要件，業者的說法是飾詞狡辯，完全無視大眾安全。

環保局進一步指出，該球場位於澄清湖水源水質保護區範圍內之西北方，其位置地勢較高，且鄰近澄清湖，汙染流向由西北（地勢高）流向東南方之澄清湖水源地（地勢較低），而使用農藥行為，使得水源水質保護區之水源有遭受汙染之虞且對本市民生用水水質及人體健康有重大影響之虞，經認定違反情節重大，環保局依「飲用水管理條例」第20條及規定，裁處100萬元罰鍰。