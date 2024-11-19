民眾黨主席柯文哲8月29日宣布請假黨主席職務3個月，假單即將於本月底到期，民眾黨昨（18）日召開中央委員會，14名委員一致通過，柯繼續請假延長3個月。國民黨前立委蔡正元贊同民眾黨決定，並透露民眾黨立委張啟楷曾來問他，有關代理黨主席如何處理的建議。

沈富雄日前呼籲，民眾黨是個1人政黨，一向是柯文哲說的算，現在民眾黨危在旦夕，柯的官司也沒完沒了，不宜再當黨主席，因此若有機會接觸到外界消息，柯應壯士斷腕、下令黨主席改選，「自己斷腕人家就沒話講了」。

蔡正元昨天在政論節目《中天辣晚報》表示，民眾黨讓柯文哲繼續請假是個很好的處理方式，但對於沈富雄的「壯士斷腕」說，他並不同意。蔡質問，柯文哲現在被羈押禁見，不能接觸到任何外界消息，要怎麼壯士斷腕，此時若柯真的表達辭黨主席的意願，恐有洩密的疑慮，「那不是給人找麻煩嗎」。

此外，蔡正元提到，若民眾黨現在找代理黨主席，不就等於承認民進黨對他們的指控？「有這麼蠢的政黨嗎」，他並透露，日前張啟楷曾來向他詢問意見，當時他告訴張，就繼續讓柯文哲請假，黨主席工作的部分，可參考國民黨的組織架構，由秘書長、政策會執行長，或是立院黨團總召去代理。