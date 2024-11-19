周一標普500指數和那斯達克指數上漲，收復部分上周的失土，因特斯拉股價勁揚，可望受惠於川普新政府有利的政策變革。費城半導體指數表現相對強勁，台積電ADR上漲0.79%。

AI晶片龍頭輝達周三盤後發布的季報將是投資人最關注的焦點，可能成為下一個驅動市場的催化劑。華爾街將從中尋找與Blackwell新晶片需求和這波AI狂熱續航力有關的線索。

除了輝達之外，隨著年底節日購物旺季即將登場，投資人也將關注沃爾瑪、Target等主要零售商財報，以更清楚了解美國經濟體質和消費者支出狀況。

到目前為止，已有約93%的標普500指數成分股發布季報。根據FactSet，其中約75%的公司每股盈餘和約61%的公司營收優於市場預期。

周一（11月18日）收盤，道瓊指數跌55.39點或0.13%，報43,389.60點。標普500指數漲23.00點或0.39%，報5,893.62點。那斯達克指數漲111.69點或0.60%，報18,791.81點。費城半導體指數漲55.18點或1.14%，報4,888.77點。

標普500指數11大類股僅工業股（跌0.17%）收黑。能源股漲1.05%，表現最佳；其次為通訊服務類股漲1.04%。受特斯拉大漲5.62%帶動，非必需消費類股收漲0.85%。

特斯拉大漲，引領那斯達克指數反彈，彭博引述知情人士報導，準總統川普的交接團隊正在研礙放寬對自動駕駛車的監管。

輝達跌1.29%，《The Information》引述知情人士報導，其AI新晶片Blackwell在連接伺服器時出現過熱跡象。

其他重磅股，蘋果漲1.34%、微軟漲0.18%、Alphabet漲1.63%、亞馬遜跌0.45%、Meta漲0.06%。

費城半導體指數成份股僅安謀（跌0.05%）和輝達收黑。Microchip Technology漲3.80%，表現最佳。

美超微（Super Micro Computer）飆升近16%，報導稱該AI伺服器製造商找到新的會計業者，將為其年報提交合規計劃，以免被迫從那斯達克下市，盤後再上漲近40%。

台股ADR方面，台積電ADR上漲0.79%，其亞利桑那州的晶圓廠確定將收到66億美元聯邦政府補貼。聯電漲2.36%、日月光漲2.52%、中華電信漲0.69%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲1.71%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.71：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1：1。

標普500指數有29檔成分股觸及52周新高、13檔創新低。那斯達克指數有69檔成分股觸及52周新高、265檔創新低。

美國交易所成交量總計149.4億股，過去20日全日均量為141.2億股。