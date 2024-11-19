現場畫面。（圖 / 劉詠韻翻攝）

現場畫面。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市土城區中央路四段一棟18樓社區大樓，今（19）日清晨6時46分許驚傳死亡火警。消防局接獲報案，隨即派遣19車、60名消防人員前往現場，並發現火勢從5樓竄出連忙灌救，火勢約於上午7時8分撲滅，燃燒面積約15平方公尺。

消防人員後續發現，一名年約40歲的男子已成焦屍平躺在房間的床上，已經明顯死亡，因此並未送醫；初步了解，死者目前失業，平常有飲酒習慣，至於詳細起火原因，仍待消防局火調科進一步調查釐清。