洋基先發投手希爾獲選美聯新人王。（美聯社資料照）

2024年度新人王19日揭曉，海盜22歲狀元投手史金斯（Paul Skenes）獲選國聯新人王，洋基投手希爾（Luis Gil）獲選美聯新人王。史金斯拿下23張第一名選票（共30張）大差距勝出，大聯盟對於「狀元新人王」總是另眼相看，畢竟史上僅有5人做到。

史金斯之前的4位狀元新人王：1978年霍納（Bob Horner，勇士三壘手）、1983年史卓貝瑞（Darryl Strawberry，大都會外野手）、2012年哈波（Bryce Harper，國民外野手）、2015年柯瑞亞（Carlos Correa，太空人游擊手）。

如果把得票率算進去，史金斯是最高得票率的狀元新人王，他本季先發登板23場，獲得11勝3敗、自責分率1.96，送出170次三振。相較於野手，通常投手不會一出道就這麼厲害，海盜前一位知名的狀元投手寇爾（Gerrit Cole）在第3季才投出明星身價。史金斯只在小聯盟投過12場就被叫上來了（在小聯盟自責分率1.85）。

先發投手希爾、捕手威爾斯（Austin Wells）是洋基今年的大驚喜，威爾斯在美聯新人王票選第3；希爾則以15勝7敗、自責分率3.50、奪三振171次當選新人王，他的成績大概與當年的田中將大差不多，幫助洋基在美聯打出最佳例行賽戰績。