新北市一名女子日前深夜用外送平台Uber Eats訂餐，餐點遲遲未抵達，她原本想連絡外送員，但點開該名男子的自我介紹頁面後，男子竟警告寫著「按負評的人跟店家們是會被我下詛咒」、「之前被詛咒的已有車禍往生」，讓女子瞬間嚇壞，後續利用客服聯絡也沒有拿到餐點，她直呼「真的都不審核外送員的嗎？」消息引發關注。

一名女網友昨（18）日在社群平台Threads發文表示，自己於17日晚間11點46分用外送平台Uber Eats訂餐，系統顯示一名男外送員在板橋接單後，先配送前一筆訂單，不過結束後卻一直停留在同一個地點，直到凌晨1點多都沒有移動。原PO好奇地點開外送男子的自我介紹頁面，瞬間毛骨悚然，男子竟寫著「按負評的人跟店家們是會被我下詛咒的，你、妳會意外不斷喔，還有你家人喔」、「之前被詛咒的已有車禍往生」，且滿意度僅87%。

原PO被嚇壞，根本不敢詢問該名外送男子，於是請客服幫忙聯繫，但男子沒有接電話，最後客服只好將訂單取消，而原PO也不敢重新點餐，深怕男子又接單，「Uber Eats真的都不審核外送員的嗎？詛咒人死亡，確定是正常的人員可以跟顧客互動嗎？」

貼文曝光引發熱議，許多人透露曾遇過同一位外送員，「我朋友看到狂按，負評還備註指定她的婆婆」、「這我之前遇過，我訂單被取消好幾次都這個人，超扯」、「我也遇過他！他也是領了單之後一直停在某處，我等了2個小時才拿到餐，冷掉完全不想吃了」，其他網友則表示「這一個沒給他負評不行啊，就讓我看看是他的詛咒強，還是我的怨念大了」、「他那一頭白髮看起來真像會法術」。