小編今（19日）精選5件不可不知的國內外財經大事。川普回鍋美國總統，加上聯準會鷹派再起，台股漲高後回檔，近一周已重挫超過千點，為了讓大盤能守住季線，勞動基金悄悄入市，且預估年底仍有1690億資金活水。

【1】國家隊護盤 勞動基金率先入市175億元 收復季線

搶救台股季線急急如律令，勞動基金上周悄悄撥款175億元分批入市，國家隊護盤鎖定權值F4台積電、鴻海、聯發科及廣達等四檔加碼，18日股價全數守住季線，台股季線失而復得。

【2】美元走強 新興亞洲大失血

美國總統大選後，市場對於「川普交易」的擔憂再度升溫，美元指數走強並創近期新高，新興亞洲市場也面臨資金撤離的壓力。法人強調，儘管美元升值預期升溫對新興市場造成壓力，台灣在AI等科技領域的領先地位，以及穩健的經濟基本面，有望持續吸引資金青睞。

【3】台積千元保衛戰 大摩喊免驚

台積電股價自10月中觸及1,100元天價後持續震盪，18日最低來到1,020元，再度面臨千元保衛戰風險。摩根士丹利證券指出，台積電A16製程前進美國與其上半年提出觀點一致，且市場最擔心的美國設廠稀釋毛利率問題，台積電也有能力向客戶轉嫁成本，維持「優於大盤」投資評等、推測合理股價1,330元。

【4】補貼將截止 新青安估明年冷卻

新青安貸款政策補貼政策，原先規劃將實施至2026年7月底，近期宣布後續將不再補貼。公股銀行認為，由於先前買氣過旺，現在政策補貼時間開始倒數計時，即使之前申辦新青安房貸的房貸利率，到期後將一次調升1.5碼（1碼是0.25百分點），恢復一般利率水準，預期新青安買氣明年可能明顯減緩。

【5】外資增空單 台指期戒備

台股18日在美股拉回情況下，加權指數再度面臨修正壓力，盤中回測季線支撐，終場下跌196點收22,546點，台指期下跌188點至22,574點，期現貨正價差為27.46點。