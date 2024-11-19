世界12強棒球賽，中華隊派出7名投手車輪戰，以2比0完封「紅色閃電」古巴隊，預賽以4勝1敗佳績晉級。而昨(18日)先發名單大變動，讓前幾場都先發的陳晨威及江坤宇輪休，讓其他人練兵；難得有機會休息的兩人，完全沒料到在休息室吃吃喝喝的畫面，居然全被播放出來，連主播都笑虧：「加油比較耗熱量」。

陳晨威及江坤宇昨天皆未在先發9人名單，因此在休息室扮演啦啦隊角色，替隊友加油打氣。兩人卸下緊繃情緒，直接從放置點心的箱子拿起餅乾和仙貝狂嗑，過程中還聊得相當開心；吃到一半時，陳晨威發現享用點心的過程，全被大螢幕播送出去，嚇得他立刻摀住嘴巴，江坤宇查覺到異狀後，也立刻「定格」不敢再有任何動作，隨後兩人則是有默契拿起包裝給鏡頭拍攝。

眼見兩人享用零食的開心過程，讓主播忍不住笑虧：「吃吃吃，吃吃吃，我看這箱應該要直接空運到日本去喔！」在旁的球評則回覆：「原來加油比較耗熱量」。畫面曝光後，在網路上瘋傳，球迷更是紛紛留言：「我們晨威怎麼好像一個偷吃被抓到的小朋友啦~可愛餒」、「看到這段我居然可以笑個三分鐘」、「不可能吃餅乾也這麼可愛」、「平常很少有在場邊休息的機會，兩人終於能當個吃瓜觀眾」。

中華隊今天中午與日本搭機前往東京，為下一輪賽事提早做準備，複賽21日將在日本東京巨蛋開打，中華隊將依序與委內瑞拉、美國、日本交手，屆時確定誰將從此系列賽脫穎而出，奪下本屆冠軍寶座。