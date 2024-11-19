民法成年年齡下修為18歲，並自112年1月1日開始施行，有利民眾多適用一處地價稅自用住宅用地優惠稅率的機會。

依土地稅法規定，適用自用住宅用地稅率課徵地價稅須符合土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記，無出租或供營業使用，地上建物為土地所有權人本人或其配偶、直系親屬所有，且都市土地面積以3公畝、非都市土地面積以7公畝範圍內，以及土地所有權人與其配偶及未成年受扶養親屬，適用自用住宅用地稅率以一處為限要件。

屏東稅局說明，土地所有權人與其配偶及未成年受扶養親屬，適用地價稅自用住宅用地稅率原則以1處為限，如有第2處房地要申請適用自用住宅用地稅率課徵地價稅，須有成年直系親屬設立戶籍，且符合其他自用住宅用地要件才可以適用，而不受1處限制。

民法成年年齡下修18歲後，第2處房地如有滿18歲成年子女設立戶籍，則可申請多適用1處自用住宅用地稅率課徵地價稅，以減輕租稅負擔。

符合條件者，須於每年開徵40日（即9月22日，如遇例假日，則順延至次1工作日）前提出申請，經審查符合規定者，當年度就可按自用住宅用地稅率課徵地價稅，逾期申請者，則自申請次年起適用。