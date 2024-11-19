英華達醫療電子事業副總經理曾慶安表示，「思邁智慧輸液系統」包括自主研發的智慧輸液幫浦、連線系統軟體及與尼得立斯合作開發的輸液耗材，整體解決方案展現MIT（Made in Taiwan）產品的卓越能力，有望打破國外廠牌主導的市場格局。

北醫大董事長陳瑞杰表示，北醫醫療體系已建構「HIS 3.0資訊平台」，並全面導入生成式AI技術，實現「數位、精準、再生」三大醫療目標。此次全面導入智慧輸液系統，是提升輸液安全的重要舉措，更是智慧醫療的里程碑。未來，北醫將結合AI賦能與數位科技，持續精進醫療服務，為打造智慧病房與智慧醫院奠定基礎。

北醫大校長吳麥斯則強調，智慧病房的核心在於提升病患安全與舒適度，同時減輕醫療人員負擔。此次與英華達合作，藉由物聯網與自動化技術，進一步實踐高效且精準的醫療照護，展現「One Campus」願景。

「思邁智慧輸液系統」系統四大亮點：一、自動化輸液參數設置：醫護人員僅需掃描病人及藥品條碼，系統即自動下載醫囑並同步記錄，減少人工操作錯誤。二、即時監控與異常提醒：連線系統可即時監控輸液狀態，發現異常立即警示，提升反應速度。三、閉環式智慧給藥：從醫囑開立到輸液操作與紀錄回傳，均可追溯，有效保障病患安全。四、護理工作效率提升：自動化設計減輕護理人員負擔，每月平均節省795小時操作時間，顯著提升效率。