ETF理財達人指出，觀察00953B在11月7日首次配息後3天就填息，且之後收盤價至今也頻創新高，觀察00953B之所以表現出色，在於其成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

市場法人表示，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，可透過債券ETF來參與。00953B追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選，有平準金機制，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。