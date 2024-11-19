中國大陸常駐聯合國代表團代表傅聰美東時間18日在聯合國安理會中東問題高級別會議上發言強調，在巴勒斯坦問題上，安理會未能有效履行自身職責，未能回應國際社會的期待，可以說令人十分失望。多次點名美國難辭其咎。

傅聰指出，過去13個月，迦薩衝突和中東局勢在安理會議程上始終占著最突出的位置。頻繁審議，形勢卻每況愈下。通過決議要求立即停火，但是停火至今未能實現，戰事反而愈演愈烈。一致要求保護平民，看到的卻是國際人道法形同虛設，數萬巴勒斯坦平民在集體懲罰中被剝奪生命。一再要求擴大人道援助，以色列卻一再切斷人道物資，襲擊人道救援人員。無數次警告防止衝突外溢，看到的卻是不計後果的冒險和不斷蔓延的戰火。

傅聰強調，不得不痛心地承認，在巴勒斯坦問題上，安理會未能有效履行自身職責，未能回應國際社會的期待，可以說令人十分失望。如果不是美國一再行使否決，或聲稱安理會決議沒有約束力，安理會本不會如此軟弱無能。如果不是美國源源不斷輸送武器，這場戰爭不會持續如此之長，造成的破壞也不會如此之大。

傅聰表示，安理會繼續陷於停頓、無所作為是不可接受的。呼籲所有成員團結一致，支持安理會採取強有力的行動。

第一，必須實現立即無條件停火。安理會必須清晰明確地要求迦薩立即無條件停火。以色列還應當放下使用武力的執念，停止對黎巴嫩、敘利亞、伊朗等其他國家的侵犯。

第二，必須擴大人道援助。迦薩發生前所未有的、人為的人道災難，其事實不容否認，原因無需爭辯。以色列作為占領方，必須履行國際人道法義務，切實消除一切人道准入阻礙，保障物資在迦薩全境有序分發，保障人道機構和人道人員安全。

第三，必須制止違反國際法的單邊行動。國際法和安理會有關決議規定了解決巴勒斯坦問題的基本遵循。對有關以色列尋求在迦薩長期駐軍、建立所謂「緩衝區」，甚至重建定居點的報導表示嚴重關切。中方重申，任何改變迦薩人口或領土的行為都不可接受。

第四，必須重新啟動「兩國方案」。「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路，當前重振「兩國方案」更加需要國際社會提供保障。

傅聰稱，十個非常任理事國已經提出決議草案，要求在迦薩立即停火，這代表了安理會為制止戰爭、恢復和平採取的新一輪努力。中方支持安理會盡快表決通過這項決議。