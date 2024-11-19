女子娜娜（化名）自稱遭受人夫欺騙，並為了擺脫人夫，主動傳訊息予原配告知二人關係，「姊姊麻煩你管好你老公」，而原配認為小三所為正向她威逼，憤而提告求償150萬元。法院審理，判娜娜須賠償35萬元。全案仍可上訴。

原配主張，娜娜明知張男已婚，但二人仍於2021年間與發展婚外情，而娜娜2023年8月間還透過LINE向她傳送「姊姊麻煩你管好你老公」、「我真的沒有想進入你們那個家不想當他小三」等訊息，企圖藉此逼迫她和丈夫離婚，憤而提告求償150萬元。

娜娜辯稱，原配主張侵害配偶權並無理由，而她起初並不知張男婚姻關係，是遭到欺騙才與他交往，進而發生性行為。後來她得知實情已不願繼續與張男來往，但對方卻一再聯繫，而她是為求擺脫才主動聯繫人妻，並認為人妻所提的求償金額過高。

法院審理，勘驗人妻提出的LINE對話紀錄，發現娜娜傳送的訊息包括「是他在我面前表現他對妳一點感情都沒有，他只是為了小孩被妳綁住」、「當我不要繼續的時候讓他好好回家把時間給小孩他死也不放過我，三拜託四拜託，所以我才心軟全力全心了去愛他」、「所以真的很相信你們只為了小孩還沒簽名而已」等內容，足見娜娜明知張男婚姻關係，依法判處35萬元。