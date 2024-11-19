民眾黨主席柯文哲日前遭資深媒體人璩美鳳指控性騷，民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年更稱柯曾評論民眾黨立院黨團主任陳智菡「頗有姿色」；另外，民進黨台北市議員林延鳳也提及陳智菡多年前在公車上被性騷擾一事，更稱「妳當時被摸很舒服嗎」等言論。對此，陳智菡今（19）日發文反擊，並呼籲民進黨性平會能正視，並儘速制止黨籍民代的脫序惡劣行為。

陳智菡今凌晨發文指出，她先是被沒有共事過的前黨員，毫無證據的稱她被上司性騷擾，這件事明明從來不曾發生，無法為自己辯駁的上司成了被大家揶揄的對象；陳強調，她用「上司」是因為不希望他再因為莫須有的罪名背負更多嘲諷。

另外，針對林延鳳在政論節目上用極度刻薄的口氣提及陳智菡多年前在公車上碰到的性騷擾經驗，陳指出，她在某次直播時談到該事，希望用自己的經驗提醒更多女生可以如何保護自己，如今卻被完全不認識的林延鳳，在沒有得到全部資訊、更沒有經過身為當事人的她的同意狀況下，公然在上節目幫她轉述受害的過程，甚至質問「妳都沒有講妳不舒服，請問妳當時被摸很舒服嗎？」

陳智菡強調，林延鳳身為一個議員、還是女性的議員，到底多麼不尊重人、多沒有同理心，才能說出這種如此下流的言論，去狠狠踐踏別人的自尊，「這次我不是在公車上、不是在其他未必會被目擊到的某台公車後座，而是在大眾媒體上。」

陳智菡直言，林延鳳公然進行言語騷擾與霸凌，已經使她感到極度受辱與不適，希望民進黨性平會能正視並儘速制止黨籍民代的脫序惡劣行為，如果民進黨婦女部或性平會還在，希望能接受她的投訴。

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