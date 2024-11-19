大里區瑞城里里長蔡承翰從小就住大里區，因此對於腳下這塊土地有著濃厚的情感。他自小就跟著爸爸蔡昭奮一同打拼，如今接下爸爸的接力棒，致力於打造更幸福的瑞城里。

蔡承翰接棒爸爸，用心服務里民，因此被里民稱作「第一名的里長」。 (圖片來源/中時新聞網攝)

大里區瑞城里人口逾1.4萬人，是大里區人口最多的里。瑞城里本來有活動中心，但在921大地震後即無法使用，導致里民長期無活動中心可用，在前里長蔡昭奮和蔡承翰各方奔走牽線下，終於讓市民活動中心順利於今年成功落成。

市民活動中心的重建，可謂困難重重。蔡承翰表示，早期從土地到經費的爭取，再經過疫情的肆虐，直至現在面臨原物料高漲及缺工問題，都讓這座里民活動中心得來不易。他強調，最早活動中心落成時，內部沒有任何設備，透過多次與地方民意代表及市政府聯繫，最終由民政局局長吳世瑋編了一筆經費，才添購冷氣、舞台、窗簾、音響等設備。因有大眾的鼎力協助，才有辦法順利啟用。

自921後，瑞城里就一直沒有市民活動中心，經過數年努力，終於在今年成功落成。 (圖片來源/中時新聞網攝)

蔡承翰的用心積極，讓許多里民為之感佩。鄰長盧素滿表示，蔡承翰是一個親力親為的里長，只要里民有什麼工作要拜託他，幾乎都是隨傳隨到，也因此蔡承翰獲得「第一名的里長」的稱號，顯見他熱衷為民服務。

蔡承翰親力親為，有時也會到瑞和宮的社區關懷據點關心當地長輩。 (圖片來源/中時新聞網攝)

過去爸爸長達25年的服務精神，蔡承翰也在耳濡目染下，逐漸知曉里民真正的需求，未來他期望能夠召集大家，一同協助社區建設，讓瑞城里的明天更加美好。

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