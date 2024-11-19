新台灣館-台灣名品(體驗)展示中心於今(113)年11月16日在新加坡開業，展示來自台灣各地名物產，雲林縣優質農特產也將於該館亮相。雲林縣政府13日上午於親民大廳舉行「新加坡新台灣館雲林農產上架記者會」，期盼藉整合線上和線下平台，讓雲林良品持續於國外曝光，透過新形態的通路管道將優質農特產行銷到海外。雲林縣副縣長謝淑亞、駐新加坡大使童振源及富淯有限公司總經理林仕凱等人一同為這歡喜的盛會揭開序幕。

雲林縣長張麗善盼透過此次新通路的亮相，讓雲林良品持續於國外曝光。（圖／雲林縣政府提供）

張麗善縣長表示，雲林縣112年農業產值高達936億元，位居全國第一，雲林農產不僅為國內重要糧倉，雲林縣政府近幾年更是持續積極在國際外銷耕耘，除了帶領縣內業者參加國際食品展，生鮮蔬果外銷國外超市實績不斷，112年出口至新加坡的蔬果超過200公噸，並與新加坡最大超市NTUC FairPrice超市合作辦理台灣蔬菜節雲林良品週，113年與新加坡Giant巨人超市通路合作雲林良品週活動，除了東南亞市場，今年更是成功拓展東北亞版圖，將首批6公噸雲林香蕉上架韓國主要連鎖超市，外銷成績長虹不斷。

新加坡為世界重要交通節點，往來有許多來自世界各國經商人士及旅客，新台灣館為推廣台灣食品及文化，集結全台各地優質物產，為台灣品牌建立一個全年365天的線上+線下銷售平台，拓展新加坡及東南亞市場，其中更不乏雲林優質農特產，盼透過此次新通路的亮相，讓名聲蒸蒸日上的雲林良品品牌在世界知名度更上一層樓。

新加坡「新台灣館」為推廣台灣食品及文化，集結全台各地優質物產，其中更不乏雲林優質農特產。（圖／雲林縣政府提供）

張麗善縣長進一步表示，新加坡擁有強大的國際地位，雲林縣農特產在新加坡地區長期佈局多年，已獲得當地消費者認識及喜愛，本次新台灣館企劃雲林良品持續出征，藉由新形態的通路管道將優質農特行銷到海外，包含活力東勢有限公司、源順食品有限公司、詠統生技股份有限公司、村露國際有限公司、展鮮農產生技股份有限公司、老菸樓檸檬咖啡園、萬源製麵、蜜蜂工坊、虎尾農會、筍友部落、凱馨實業股份有限公司、林內農會、地瓜Q妹等13家業者，帶著胡蘿蔔汁、乾拌麵、黑蒜精、燕麥脆片、冰釀番茄、檸檬茶、蔬果麵、蜂蜜、脆筍湯、雞湯、生鮮木瓜等超過20樣生鮮農產及農特產跨海行銷，雲林縣多樣優質商品持續在新加坡登場，期盼於新加坡市場銷售能夠再創高峰。

雲林做為農業大縣，農產業發展是縣政重點。雲林良品109年成立至今，已通過392家業者，942件產品，並且持續增加中。雲林良品在縣府積極開拓通路下，在台灣有超過5,000個行銷點，也進軍到日本、韓國、新加坡及馬來西亞，非常難得的是連續三屆獲選金馬獎頒獎典禮貴賓伴手禮，今天透過媒合再一次將雲林良品行銷國際，就是要與所有世界各地好朋友分享最棒、最優質雲林縣農特產品。

謝淑亞副縣長表示，雲林縣農產不僅在國內產值屢屢位居第一，縣府多年來持續為縣內農產爭取外銷機會及管道，不僅鼓勵擁有外銷潛力的廠商開拓海外，也舉辦說明會輔導更多優質業者參與，讓更多縣內優質農特產能夠行銷國際，為雲林良品品牌打出國際世界盃。近幾年打入國際各地市場像是日本、韓國、新加坡、馬來西亞等等也常常帶回豐厚的成績，未來，也將持續耕耘並拓展更多通路，讓雲林良品名號響徹國際。

（雲林縣政府廣告）