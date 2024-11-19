一名北漂到台北4年的女子表示，洗好的衣服有很高機率會臭掉，即便用烘衣機還是會有一股悶悶的味道，問衣服該怎麼曬才會香？一票天龍人說在大台北地區，除濕機是必備的家電，衣服曬在室內，開除濕機衣服很快就乾，還能保留香香的味道。

原PO近日於PTT指出，從高雄北漂到台北4年，還是無法適應曬棉被要看天氣的狀況，她租過西曬、直曬的房子，洗好的衣服還是有很高的機率會臭掉，若使用烘衣機不僅沒有洗衣精香味，還有一股悶悶的味道，好奇衣服怎麼曬才會香？

文章掀起討論，許多天龍人說大台北地區太潮濕，衣服想要有太陽曬過的味道真的很難，若要讓衣服沒有臭味，就要盡快曬乾，紛紛推薦她使用除濕機，「除濕機開著，很快就乾了」、「住北部有除濕機是必備的」、「高溫洗，加上除濕機烘，香噴噴」。

家事達人陳映如曾在臉書上針對衣服異味給2點建議，她表示衣服不要拖太久才洗，放愈久愈臭，若無法立刻清洗，可在洗衣籃裡加小蘇打粉除臭，洗衣服時再將其拍掉；或是洗衣服前先用過碳酸鈉浸泡，也能有效消毒除臭。

陳映如說，若衣服曬不乾可增加脫水時間，減少衣服的含水量，或用電扇對著衣服吹，幫助加速乾燥，把衣服移到室內用除濕機，也是不錯的方式。