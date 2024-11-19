大陸央視新聞用戶端19日報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間18日在里約熱內盧會見俄羅斯外長拉夫羅夫。中俄互相表示對俄羅斯擔任金磚主席國、中方作為上合組織主席國得支持，雙方還就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢交換意見。

王毅表示，今年是中俄建交75周年，也是中俄關係和各領域合作克服風險挑戰，取得新的成果的一年。再次祝賀俄方成功舉辦金磚國家領導人第十六次會晤，開啟「大金磚合作」嶄新篇章。大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁在喀山峰會期間的會晤，對兩國關係下階段發展作出戰略部署。中方願與俄方一道，進一步加強協作對接，推動中俄全面戰略協作不斷煥發新活力，為各自國家發展振興和全球治理改革作出應有貢獻。

王毅說，中俄要同金磚夥伴一道，落實好金磚喀山峰會成果，做大做強金磚機制，增強全球南方影響力，為世界多極化發揮更大作用。中國已接任上海合作組織主席國，願與俄方密切配合，推動上合組織取得更大發展，邁上新的台階。明年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，中俄要共同辦好紀念活動，堅定捍衛二戰勝利成果和國際公平正義，以史為鑒、開闢未來。

拉夫羅夫表示，俄中關係處於前所未有的高水準。兩國元首保持密切交往，制定了新的合作目標。俄中關係始終堅持平等、互利、共贏原則，符合兩國人民利益，也得到全球南方國家支持。感謝中方對俄羅斯擔任金磚主席國的支持，俄方將積極支持中國發揮好上合組織主席國作用，願與中方繼續加強在二十國集團、亞太經合會和聯合國等多邊機制的合作。聯合國是二戰勝利最重要成果，紀念聯合國成立80周年具有重要意義。國際社會應以此為契機，反對破壞戰後國際秩序，共同維護全球和平穩定。

雙方還就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等交換了意見。