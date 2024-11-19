大溪是桃園的歷史起點，是先人開墾路線、形成聚落的重要軸線，更是桃園在地觀光熱區，隨著時代發展演變，沿著大漢溪興闢中庄調整池、大嵙崁親水園、山豬湖生態親水園區與瑞興濕地公園等多處生態環境友善場域，以永續經營的角度，帶動大漢溪沿線發展，打造生態、觀光、環保及優良水質的國際級水域環境。

桃園市政府水務局極力維持及守護生物棲地，以尊重自然、環境友善等理念，打造山豬湖生態親水園區，園區內保留數十種珍貴的原生動植物種，包括台灣藍鵲、台灣萍蓬草、台北樹蛙及環境指標黃緣螢等，是大溪極為重要的生態博物館，近年致力成為環境教育推廣的領頭羊，在得天獨厚的自然資源特色及百年歷史文化風采下，藉由推廣山豬湖生態旅遊發展，以寓教於樂來傳遞環境教育的觀念，建立一系列的環境教育課程，拓展各類活動，隨時配合當前政策的宣導，落實永續發展目標。

月眉人工濕地生態公園落羽松(圖/桃園市政府提供)

月眉人工濕地生態公園及瑞興濕地擁有自然式水質淨化系統，透過植物與生物方式淨化污水，達到削減污染最天然淨化的方式，提升魚類、水鳥、昆蟲等生物的棲地環境，其中兩座濕地更發現稀有原生種台灣大豆分布，是生態復育的重要場域之一。上述3個場域互相扮演的角色可對應永續發展目標SDGs6及SDGs15，確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理，以及保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化，營造永續環境與推動綠色旅遊，達到復育、保育、教育之目標。

透過中庄吊橋，將左岸中庄調整池、瑞興濕地與右岸山豬湖生態親水園區、月眉人工濕地生態公園約146公頃的河岸綠帶完整串聯，也可連接石門水庫到淡水八里65 公里的自行車路網，縫合大漢溪自行車路網系統，體驗北桃一日低碳鐵馬輕旅行，提供完整連續且高品質的水岸環境遊憩體驗，也希望以低碳旅遊的方式響應環保愛地球，降低環境負荷、維護自然生態景觀，體會更深度的在地旅遊模式！

瑞興濕地(圖/桃園市政府提供)

大漢溪左、右兩岸各有不同風貌，遊客可以步行欣賞沿途風光，時間剛好還可以看到落日美景，邀請大家一同來將大漢溪之美盡收眼底。民眾來此之交通方式，開車可前往月湖路第二停車場及多功能草皮園區周邊停車場，左岸也有兩處可作為停車空間外，亦可利用周邊Ubike站，如右岸月湖路第一停車場及左岸大溪河濱公園等Ubike站。

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