BMW 5系列1972年問世以來，歷經市場不斷焠煉，累積豐富的成功經驗，至今已推出七個世代，在全球銷售超過1000萬台，成為中大型豪華房車級距最具代表性的車款。第八代更突破自我跨足純電與燃油兩大能源系統。眼前這台530i M Sport是BMW總代理汎德為喜愛經典駕馭與性能風情消費者獻上的大禮。

為了呈現第八代5系列非凡氣勢，設計師重新詮釋歷代5系列累積而來經典元素，刻畫出兼具優雅與運動風格的設計語彙。尤其全新世代5系列（長寬高5060x1900x1515mm）已相當接近上世代旗艦7系列（ 長寬高5098x1902x1467mm）的尺碼，而這樣的格局更是同級唯一車長超過5m的車款。

黑色高光澤M後下擾流與極具辨識度的橫幅式3D立體LED尾燈，展現性能魅力（陳大任攝）

眼前的BMW 530i M Sport更全面配備M Sport套件，從車頭處的大面積黑色高光澤前進氣壩、垂直式Air Curtain氣簾、車側平整式車門把手、C柱Hofmeister Kink窗框折角「5」字樣、黑色高光澤M後下擾流，特別是選擇豪華耀動套件後，在車側配有銅色綴飾，與20吋銅色空氣力學輪圈相呼應，拍攝當天雖然天氣並不理想，但不減其豪華風采。

具有藍色燈光點綴且極具科技氣息的光型變化智慧LED頭燈，可提供駕駛者絕佳的照明效果。（陳大任攝）

專屬飾光水箱護罩在夜晚或暗處即可明顯看出開口朝內的雙C光條，相當搶眼。（陳大任攝）

C柱Hofmeister Kink窗框折角專屬「5」字樣。（陳大任攝）

20吋M星輻式輪圈以金、銀、黑相襯，再搭配深藍色M煞車套件。（陳大任攝）

從車外看，緊實簡約的車身線條容易讓人誤以為車身不大，但受惠於2995mm軸距帶來寬裕的車艙空間，一坐進就能立刻感受大型旗艦房車的舒適。不僅如此，車內採用頂級水晶中控套件、BMW Individual Fineline淺色木紋搭配霧面銅色飾條、BMW座艙環繞光幕、豪華型四區恆溫空調（含奈米微粒空調濾網）、全景式玻璃車頂，以及Bowers & Wilkins頂級音響系統（655W最高功率、18具揚聲器），鋪陳出豪華氣派的座艙氛圍。

儀表控台採駕駛者導向設計，並選用質感極佳的水晶、金屬與木紋飾板搭配BMW座艙環繞光幕，營造出旗艦級座艙氛圍。（陳大任攝）

雙前座為Veganza透氣皮質跑車座椅。（陳大任攝）

全景式玻璃車頂提供開闊視野。（陳大任攝）

後座空間寬敞舒適。（陳大任攝）

BMW Individual Fineline淺色木紋搭配霧面銅色飾條，彰顯出旗艦座艙的精緻豪華質感。（陳大任攝）

四區恆慍空調功能可供乘客自由設定偏好的溫度、風量與風向。（陳大任攝）

Bowers & Wilkins頂級音響系統擁有18具揚聲器、655W最高功率。（陳大任攝）

汎德同時也為530i M Sport車主安排雙前座Veganza透氣皮質跑車座椅，這組座椅同時具備通風與電動腰靠功能，在夏日能讓腰背與腿部涼爽，當切換至運動模式時，會立刻縮小兩側腰靠的距離，在激烈操控時「夾住」乘客，帶來更加穩固的包覆與支撐性；後座兩側車窗增加手動窗簾、後擋風玻璃增加電動窗簾，讓後座乘客在享受舒適開闊的座艙空間、品味優揚音樂的同時，也能享有隱密性。

M Nappa真皮平底方向盤握感極佳，並整合多項操控功能於按鍵、旋鈕上。（陳大任攝）

頂級水晶中控套件質感細緻，會依不同角度折射出耀眼光澤。（陳大任攝）

後座配有手動式後側窗簾、後窗遮陽簾（見圖），並配有電動後擋窗簾，除了遮陽也能保有隱私。（陳大任攝）

在科技面向上，530i M Sport配備以12.3吋虛擬數位儀表搭配14.9吋中控觸控螢幕所構成的全新懸浮式曲面螢幕，內建BMW Operating System 8.5融合Zero-layer概念的QuickSelect快捷選單功能，展現出BMW對「駕駛者導向」的堅持與追求；此外，駕駛者更可透過AR擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器、遠端3D監控、360度環景輔助攝影以及手機數位鑰匙2.0（同時支援iPhone、Android智慧型手機）體驗最新汽車科技。

對於鍾情操控樂趣的消費者，530i M Sport搭載新世代BMW TwinPower Turbo雙渦流渦輪增壓引擎，可於4700rpm創造出258hp最大馬力輸出，而400Nm峰值扭力更可於1600rpm低轉速域湧現，搭配48V高效複合動力科技與Steptronic八速手自排變速箱，0-100km/h加速僅需6.2秒就能完成。尤其BMW經典後輪驅動設定與50:50完美車身配重，創造出絕佳的操控性表現與轉向精準度，保有BMW一貫純粹的駕駛樂趣。

抬頭顯示器在原廠導航模式下可顯示相當清楚且豐富的指引圖像。（陳大任攝）

AR擴增實境導航功能會即時提供如魚骨造型的轉向動態指示。（陳大任攝）

只需輕壓方向燈桿即可啟動變換車道輔助功能，圖為進入右側車道。（陳大任攝）

530i M Sport重點標配小檔案：

M Sport套件、光型變化智慧LED頭燈、全景式玻璃車頂、20吋M星輻式輪圈、M煞車套件（深藍色）、M Nappa真皮平底方向盤、BMW環繞光幕、懸浮式曲面螢幕、頂級水晶中控套件、BMW Individual Fineline淺色木紋搭配霧面銅色飾條、BMW Operating System 8.5、車況抬頭顯示器、AR擴增實境導航功能、BMW手機數位鑰匙2.0、雙前座電動調整跑車座椅、雙前座通風座椅、Bowers & Wilkins頂級音響系統、動後擋窗簾含手動後側窗簾、豪華型四區恆溫空調、自動倒車輔助系統、變換車道輔助。