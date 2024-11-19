2019年的沙巴西亞。（美聯社資料照）

大聯盟公布2025年名人堂候選名單，外野手鈴木一朗、投手沙巴西亞（CC Sabathia）、救援王華格納（Billy Wagne）等28人領銜，最受關注的當然是一朗的得票率。美媒看好一朗、沙胖兩人在初次叩關就通過75%當選門檻，一朗甚至有機會成為史上第2位全票當選者，以及首位全票名人堂野手。

前洋基救援王李維拉（Mariano Rivera）是至今唯一全票當選者，最重要是「仇恨值」不能太高。水手傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）得罪過紐約作家，導致他拚全票失敗。前洋基隊長吉特（Derek Jeter）生涯都比較謹慎，結果還是跑掉1票，吉特在典禮演說時自嘲：「謝謝各位棒球作家們賜票，除了你們其中一位。」

沒有投給吉特的美國作家是聖地牙哥聯合論壇報的卡內帕（Nick Canepa），他當年的選票是空白的，卡內帕事後解釋「我不知道吉特在候選名單裡，不然我會投給他」，至於卡內帕的說詞有沒有人相信就是另一個話題了。

鈴木一朗因為是日本人，比較不會在美國樹敵，就像李維拉也是來自外地的球員（巴拿馬）。日本兩位旅美名將野茂英雄、松井秀喜雖然很有代表性但皆未能入選名人堂，一朗將是首位獲選的日本球員，結果將於2025年美國時間1月21日揭曉。