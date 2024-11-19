2024年對花蓮來說，是極不平靜的一年，地震、颱風重創觀光，連五月天開演唱會，都遇颱風攪局延期。根據統計，花蓮已有逾30家旅宿業者停業、暫時歇業或轉租，業者預警，太魯閣修復至少7年，加上鐵、公路交通不穩定，明年可能有一波倒閉潮！交通部觀光署推出8億元補助方案，面臨錢用不完的窘境。

先是4月初強震，又遇到10月底康芮颱風，花蓮住房率直接躺平，連中外馳名的太魯閣晶英酒店都兩度宣布暫停營業，遑論其他旅宿業者。根據花蓮縣旅館商業同業公會統計，公會130多名會員，最新統計至7月，已有21家停業、10家暫時歇業或轉租。

遊客數暴跌，花蓮旅宿業者面臨生存挑戰，已有逾20家停業。（示意圖。資料照）

「剩花蓮、吉安這種近市中心的還在苦撐」，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡直言，天災、交通兩大因素，是當地觀光至今無法恢復的關鍵，不少人選擇退出市場，大中小業者都有，儘管仍有品牌進駐承租，也只選擇蛋黃區入手，「中、南區直接收掉」。

連太魯閣晶英酒店都兩度暫停營業，花蓮觀光需要時間復原。（示意圖。圖：shutterstock/達志）

張琄菡指出，花蓮近兩個月的住房率約2成至2成5，政府給的8億元補助確定用不完；五月天延期開唱雖把住房率衝到6成，也就幾天榮景，復甦效果有限。跨年、春節檔期，都沒有嗅到遊客回歸氣氛。

她不諱言，太魯閣修復至少7年，一旦少了太魯閣，花蓮勢必得重新盤點觀光資源，「交通會恢復穩定，補助總有退場一天，到時花蓮能拿出什麼吸引觀光客」。張琄菡說，這大哉問需要眾人集思廣益，

花蓮對外交通不穩定，易中斷的鐵公路，成了觀光一大阻礙。（資料照）

「不能說補助完全無效」，觀光署長周永暉認為，事後調查不管是自由行、團體遊客，數字是有回升的，觀光署及交通部，會盡量協調各單位，在合情合理的範圍內給予協助。

不具名國旅業者強調，花蓮最大賣點是什麼？就是大自然賦予的絕世美景，但這樣的地形地貌歷經地震、颱風考驗，「不用給它一點時間恢復嗎」，同樣的，觀光客對花蓮的天災印象，也需要時間消化。