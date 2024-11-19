更強冷空氣要來了，氣象專家吳聖宇表示，下一波冷空氣下周三（27日）南下，強度會更強一些，北台灣空曠地區低溫可能降到15度以下，市區低溫也比這周更低，且冷高壓走向是從青藏高原以東往下到四川、湖南等地，可能讓台灣的降溫幅度較大，是否成為今年入冬首波大陸冷氣團需觀察。

吳聖宇今天在臉書發文，下周一（25日）有一個東北季風減弱的短暫空檔，溫度回升，各地天氣較好，不過很快的到了下周二、三（26、27日）鋒面通過，東北季風增強，中部以北到東半部天氣又會轉差，降雨機率提高，而且目前預報顯示，下周三南下的這波東北季風強度會更強一些，北台灣空曠地區低溫有機會降到15度以下，市區低溫也會比本周更低，會不會成為首波大陸冷氣團還需要觀察。

吳聖宇說，預報模式對於冷空氣南下的幅度預估仍在調整中，不過因為預報中冷高壓的走向是從青藏高原以東往下到四川、湖南等地，經驗上這種走向的冷高壓有可能讓台灣降溫的幅度比較大，而且冷空氣從陸地上直接過來，水氣較少，乾冷的機會較高，但時間尚久，仍需要持續留意。

近日天氣方面，吳聖宇表示，東北季風仍強，今、明（19、20日）在台中、彰化以北到東半部地區持續有短暫陣雨，北海岸、東北角、宜蘭一帶部分地區可達到大雨等級，雲林以南地區雲量也偏多，山區偶有局部短暫陣雨，平地多雲到陰。

今、明兩天夜晚清晨中部以北、東北部、花東縱谷空曠地區低溫持續有機會降到16～18度，市區低溫18～20度，南部空曠地區低溫20度，市區低溫21～22度。周四到周日（21～24日）隨著萬宜颱風消失，水氣減少，降雨逐漸縮減到東北季風迎風面局部區域，雨量也減小，本周後期天氣將呈現好轉趨勢，北台灣仍偏涼。