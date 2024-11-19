●特斯拉周一大漲5.62%，收在338.74美元，市值增至1.06兆美元，盤中一度漲9%，觸及日高349.50美元。彭博引述知情人士報導，準總統川普的交接團隊正在研礙放寬對自動駕駛車的監管。特斯拉執行長馬斯克在選舉期間大力支持川普重返白宮，並在川普當選後與這位準總統幾乎形影不離而被冠上「第一麻吉」稱號，突顯出馬斯克對新政府政策的影響力。上周川普提名馬斯克共同領導新設立「政府效率部」（DOGE）。

●美超微（Super Micro Computer）周一股價飆升約16%，收在21.54美元，盤後飆漲39.79%，報30.11美元。Barron等外媒報導，該AI伺服器製造商將為其年報提交合規計劃，以免被迫從那斯達克下市。據外媒指出，美超微已在18日成功聘請到全球五大會計網路之一的BDO USA作為獨立審計師以協助其完成財報，並替其財報審查背書。美超微也將向那斯達克提交合規計劃，表明能完成截至6月30日的年度報告。在那斯達克交易所審查該計畫期間，美超微的證券可繼續上市。

●AI晶片龍頭輝達周一下跌1.29%，收在140.15美元，《The Information》引述知情人士報導，其AI新晶片Blackwell在連接到可容納多達72個晶片的伺服器機架時，會出現過熱的情況，這使一些客戶擔心他們可能沒有足夠時間啟動與運作新的資料中心。據輝達負責解決該問題的員工以及了解該問題的客戶與供應商，輝達已多次要求供應商改變機架設計，以解決過熱問題。該報導未點名哪些供應商。輝達周三（11月20日）盤後發布的季報將是投資人最關注的焦點，市場預期其第三財季營收年增83%，至330.8億美元，每股盈餘年增94%，至0.72美元。受惠於AI晶片需求強勁，過去7個季度以來，輝達的獲利表現均超出市場預期。

●台積電ADR上漲0.79%，收在187.48美元，換算台股價格為1219.78元。趕在川普明年1月就職前，美國商務部於上周五（11月15日）宣布具法律約束力的最終決議，將依據《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）分階段向台積電位於亞利桑那州的晶圓廠提供66億美元補助。台積電今年將至少拿到10億美元聯邦補貼。

●蘋果周一上漲1.34%至228.02美元，媒體報導，蘋果看好智慧家居市場，正在重新考慮推出「自有品牌電視」的可能性。惟分析師認為蘋果推出電視機的可能性不高，因為高檔電視可能是一個相對小眾的市場，且推出自家硬體與當前Apple TV、Vision Pro的產品定位相互衝突。

●Alphabet上漲1.63%，收在175.30美元，盤後跌0.83%，美國司法部反壟斷單位要求法院下令Alphabet旗下Google出售Chrome瀏覽器事業。

●Liberty Energy周一收漲4.85%、Oklo飆漲14.83%，受惠於川普擬提名支持使用化石燃料、推動油氣開發的產業高層Chris Wright擔任能源部長。

●MicroStrategy周一股價大漲12.96%，收在384.79美元。該全球持有最多比特幣的上市公司披露於11月11日至17日期間，斥資約46億美元買進約5.178萬枚比特幣，創下歷來最大買進規模。比特幣反彈漲3.44%，報9.22萬美元。

●Spirit Airlines聲請破產保護，股價崩跌21%。

●CVS Health同意增加4名新董事，股價上漲5%。