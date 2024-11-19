周一泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.28點或0.1%，為502.84點。

英國股市上漲0.6%，德國股市小跌0.1%，法國股市小漲0.1%。

Stoxx 600指數在上周收在連續第四周的下跌，此前令人失望的企業財報，美國國債殖利率的飆升，川普當選美國總統的政策擔憂，都打擊了股市。

周一利率敏感的房地產股跌1.7%，領跌其它板塊。科技股也下跌0.4%。AI領頭羊輝達(Nvidia)將在本周三公布財報。

能源股則上漲0.8%。稍早消息指出，挪威大型的Johan Sverdrup油田將停產，帶動油價上揚超過2%，激勵了能源股表現。

銅價的上揚，也帶動基本資源股上漲0.6%。

City Index資深市場分析師Fiona Cincotta說，今天是沉悶的一天，沒有新的利多因素來推動交易，在上週拋售之後，市場正處於觀望情緒。而在美國選舉塵埃落定後，市場注意力回過頭來投向經濟數據。

兩名歐央官員說，他們更擔心美國關稅對歐元區經濟成長的衝擊，而較不擔心對通膨的影響。

歐洲央行官員Yannis Stournar說，到年底前再降息25基點(1碼)是合理的。

在個別股票表現方面，英國航太公司Melrose工業公布上季(7~9月)營收增加7%之後，股價大漲7.6%。

丹麥猴痘疫苗製造藥廠Bavarian Nordic在上周五大跌17%之後，周一升9.6%。

岩土工程服務公司Figrp宣布啟動5000萬歐元(5272萬美元)股票回購計畫，股價升5.9%。